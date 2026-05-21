بداية من جويلية: إلزام الشركات في قطاع خدمات الاستهلاك بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات

ينتظر، أن يتم بداية من غرة جويلية القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسّسات التى تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان .

كما ياتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومى عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان

ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.

وحسب قرار وزيرة المالية » تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان ».

وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي، قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.

وبحلول غرة جويلية 2026، سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيًا كافة بقية الشركات (الذوات المعنوية) التي تقدم المأكولات أوالمشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة.

أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين، فقد ضبط القرار الآجال التالية لامتثالهم:

- ابتداء من 1 جويلية 2027.. الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.

- ابتداء من 1 جويلية 2028.. بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.

وكان سفيان الخرشاني كاهية مدير في وحدة التطبيقات الاعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للاداءات، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنه تم اعداد المنصة الرقمية التي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان تم تصميمها وتطويرها في صلب مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية

وأشار، الى انه تم الاشتغال على هذا المشروع ليصل الى مرحلة التجسيم في غرة نوفمبر القادم، منذ أكثر من خمس سنوات لأجل احكام التصرف فيه وتأمينه وخاصة ضمان موثوقيته التكنولوجية.

وأبرز، أن الانخراط يكون من خلال الاتصال بالمزودين لآلات التسجيل المعتمدين والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع جباية نقطة تي ان (jibaya.tn) وذلك لملاءمة آلات التسجيل القديمة أوتعديلها وفقا للمعايير المطابقة أواقتناء الات تسجيل جديدة مطابقة.

وخلص سفيان الخرشاني بالتأكيد على أن عملية الانخراط تتم عن بعد بصورة كاملة.

كلمات البحث :جهاز تسجيل العمليات الرقمي;خدمات الاستهلاك;محلات