بداية من ظهر الغد.. أمطار رعديّة تشمل هذه المناطق

يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم غد الاثنين 14 أفريل 2025، بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط آخر النهار وأثناء الليل وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

كما ينتظر هبوب رياح قوية تصل مؤقتا 80 كلم/س بالمرتفعات وبأقصى الجنوب والجنوب الغربي حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة.

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