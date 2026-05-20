بداية من 2 جوان المقبل: فتح المسبح البلدي بالبلفيدير لنشاط السباحة



أعلنت بلدية تونس في بلاغها الصادر اليوم الأربعاء 20 ماي 2025، أنه بداية من يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 يفتح المسبح البلدي بالبلفيدير أبوابه لنشاط السباحة وذلك بمعدّل 4 حصص يومية بإستثناء يوم الإثنين.

وستكون الحصص على النحو التالي:

الحصة الأولى : من الساعة 08:00 إلى الساعة 10:00

الحصة الثانية : من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:30

الحصة الثالثة : من الساعة 13:00 إلى الساعة 15:00

الحصة الرابعة : من الساعة 15:30 إلى الساعة 17:30

وحسب نص البلاغ فقد تم تحديد معلوم الدخول بـ 4 د للحصة الواحدة وللشخص الواحد

وأكدت بلدية تونس أنه لا يقبل الأطفال دون سن 12 إلا بمرافق.

كلمات البحث :المسبح البلدي بالبلفيدير;سباحة