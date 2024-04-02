بداية من 5 أفريل: صرف مساعدة عيد الفطر للعائلات المفقّرة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تشرع بمناسبة عيد الفطر في صرف مساعدة مالية لفائدة العائلات المفقرة المنتفعة بالتحويلات المالية الشهرية القارة وذلك بداية من يوم 5 افريل 2024 والأيام الموالية.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، انها ستقوم أيضا بصرف مقدار الزيادة في قيمة المنحة القارة بعنوان شهري جانفي وفيفري 2024.
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