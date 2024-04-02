بداية من 5 أفريل: صرف مساعدة عيد الفطر للعائلات المفقّرة

اخر تحديث : 02/04/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

توزيع أموال

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تشرع بمناسبة عيد الفطر في صرف مساعدة مالية لفائدة العائلات المفقرة المنتفعة بالتحويلات المالية الشهرية القارة وذلك بداية من يوم 5 افريل 2024 والأيام الموالية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، انها ستقوم أيضا بصرف مقدار الزيادة في قيمة المنحة القارة بعنوان شهري جانفي وفيفري 2024.


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