بدعوة من سعيّد: تبّون والمنفي يزوران تونس

أعلنت رئاسة الجمهورية، في بلاغ على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، اليوم السبت، أنّ « رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، محمد يونس المنفي، يُؤدّيان زيارة إلى تونس يوم الاثنين 22 أفريل 2024″.

وكشف البلاغ أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة.

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