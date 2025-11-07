برأس جدير: إحباط تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تناهز 1.5 مليون دينار

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 400 ألف أورو و40 ألف دولار مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم اجنبي كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني.

حيث بإخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على مبلغ العملة الأجنبية مخفي بإحكام داخلها. تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

كلمات البحث :العملة الأجنبية;تهريب;رأس الجدير