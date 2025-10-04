برأس جدير: احباط محاولة تهريب سبيكة من الذهب تزن ما يناهز الـ 3 كلغ

تمكنت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب صفيحة من معدن الذهب تزن 2956 غرام مخفية داخل سيارة على متنها شخصان وذلك أثناء القيام بالإجراءات الديوانية للمغادرة إلى خارج التراب الوطني، وفق بلاغ صادر اليوم عن الديوانة التونسية.

وبعرض السبيكة على الاختبار تبين كونها من عيار 24 وتبلغ قيمتها مليون دينار. تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة المشتبه بهما إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

