برج السدرية: إيقاف تكفيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بالإقليم، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بعقوبة سجنية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إنه تمّ إحالة الموقوف على ذمة وحدات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

وجدّدت الإدارة العامة للحرس الوطني دعوة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة.

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