برلين: وزير السياحة يُجري عددا من اللقاءات الرسمية

أجرى سفيان تقية وزير السياحة، عددا من اللقاءات الرسمية، في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى العاصمة الألمانية ببرلين من 4 إلى 6 مارس 2025.

وفي لقاء جمعه بـ « Abla Dzifa Gomashie »، وزيرة السياحة والثقافة والفنون المبتكرة بجمهورية غانا، تم التطرق إلى مزيد تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين بهدف تحقيق تبادل الخبرات والتجارب وتنمية القطاع السياحي.

وتناول اللقاء الذي جمع وزير السياحة بالسيد فهد حميد الدين، رئيس الهيئة السعودية للسياحة، علاقات التعاون الثنائي بين تونس والسعودية، والسبل الكفيلة لتبادل الخبرات والتجارب واستغلال الفرص المتاحة بالبلدين لتعزيز وتطوير الاستثمار في القطاع وتوسيع حجم تدفق السياح في الاتجاهين.

وبحث سفيان تقية مع « Dunstan Luka Kitandula » نائب وزير الموارد الطبيعية والسياحة التنزاني، سبل تعزيز التعاون بين تونس وتنزانيا في مجال السياحة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين. كما تم التطرق إلى سبل تطوير السياحة المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية لكل من تونس وتنزانيا.

وأكد وزير السياحة، سفيان تقية، خلال مشاركته في القمة الوزارية التي نظمتها المنظمة العالمية للسياحة تحت شعار: « تعزيز الاستثمارات في عالم يسوده السلام »، معتبرا أن المشاركة في مثل هذا الحدث يعد فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين وزراء السياحة من مختلف الدول لتعزيز التعاون الدولي وتطوير استراتيجيات مستدامة لدعم السياحة.

وأشار الوزير إلى أن تونس تسعى لتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي لتحقيق نمو مستدام ودعم السلام والتنمية الاقتصادية.

كما أعلن أن تونس ستحتضن يومي 6 و7 ماي المقبل الدورة الثامنة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا.

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