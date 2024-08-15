برنامج التمكين الاقتصادي: 83 عاملة موسمية في القطاع الفلاحي ستنتفعن بموارد رزق

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه سيتمّ خلال الأسابيع القليلة القادمة تسليم 83 مورد رزق لفائدة العاملات الموسميّات في القطاع الفلاحي بولاية القيروان في إطار تنفيذ برنامجها النموذجّي للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي.

وتشمل هذه الدفعة سبع معتمديات وهي العلا وحفوز والشبيكة ونصر الله ومنزل مهيري والشراردة والقيروان الجنوبيّة بولاية القيروان وباعتمادات تناهز 830 ألف دينار.

وتتمثّل المشاريع الذي سيتمّ تسليمها في اختصاصات ذات الصبغة الفلاحيّة على غرار تربية الأبقار والأغنام والدواجن والبيوت المحميّة وتحويل المنتوجات الفلاحيّة ورحي الأعلاف.

وستشمل هذه الدفعة منتفعات يتوزّعن حسب الفئة العمريّة من 20 إلى 35 سنة بنسبة 22 % ومن 36 إلى 45 سنة نسبة 30 % ومن 46 إلى 59 سنة نسبة 28 % ونسبة 3 % للفئة العمريّة 60 سنة فما فوق.

كما تتوزّع المنتفعات حسب المستوى التعليمي، بين 26 % من ذوات التعليم ثانوي و25 % أميّات والنسبة ذاتها من ذوات التعليم الابتدائي و2 % مستوى باكلوريا و5 % من ذوات المستوى الجامعي.

وضمن البرنامج ذاته، ستنتفع 84 عاملة موسميّة في القطاع الفلاحي من معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين بموارد رزق ذات الطابع الفلاحيّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدفعة الثانية تتضمّن خلال السنة الحالية إجماليّ 252 منتفعة بولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين باعتمادات تقدّر 2.5 مليون دينار، ومن بينها 85 منتفعة في ولاية سيدي بوزيد بمعتمديات السبّالة والمكناسي وجلمة والمزّونة حيث تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تسليم موارد رزقهنّ في موكب خصّص للغرض يوم 7 أوت المنقضي.

كما يُذكر أنّه تمّ إطلاق هذه الآليّة في 9 أوت 2023 وتمّ تسليم دفعة أولى شملت 75 عاملة موسميّة بولايتي سيدي بوزيد والقيروان كتجربة نموذجيّة.

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