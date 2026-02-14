بروما: وزير الفلاحة يدعو إلى تفعيل دور فئة الشباب في دعم التّحوّل المستدام للأنظمة الزّراعيّة والرّيفيّة

ترأس عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الوفد التونسي المشارك في الدورة 49 لمجلس حكام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)بروما، التي عقدت يومي 10و 11 فيفري 2026 تحت عنوان « الاستثمار في رواد الأعمال الشباب ».

وقد أكّد الوزير من خلال كلمة تونس، التي ألقاها بهذه المناسبة التزام بلادنا بمبادئ التضامن والتنمية المستدامة، مثمنا في ذات الوقت الشراكة القائمة مع الصندوق باعتباره شريكا فاعلا ساهم، على مدى عقود، في تحقيق عدد من البرامج والمشاريع الهامّة في القطاع الفلاحي بمختلف الجهات التّونسيّة. كما شدّد بهذه المناسبة على أهميّة دور الشّباب كمحرّك رئيسي للتّنمية، داعيا في ذات الوقت الى تفعيل دور هذه الفئة في دعم التّحوّل المستدام للأنظمة الزّراعيّة والرّيفيّة. وشدّد على ضرورة تحقيق الزّراعة المستدامة والإيكولوجيّة، وتطوير البنية التّحتيّة للمياه لتسهيل حصول صغار الفلاّحين على الائتمان والخدمات الماليّة.

كما دعا إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لخلق فرص عمل بهدف تحسين الدّخل في المناطق الرّيفيّة، من خلال توفير التّمويل، وتسهيل الوصول إلى الائتمان، التّكوين وتقوية القدرات المحليّة.

وعلى هامش هذه المشاركة، إلتقى الوزير مع نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي لشعبة الشّرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في الصّندوق وقد تناول هذا الاجتماع واقع وأفاق علاقات التّعاون بين الوزارة والصّندوق، وفضلا عن المشاريع التّي خصّصتها المنظّمة لبلادنا.

كما أجرى الوزير جلسة عمل مع إندران نايدو مدير مكتب التقييم المستقل بالصندوق(IOE) ، تمّ خلالها استعراض ومناقشة النتّائج الأوّليّة لتقييم الاستراتيجيّة وبرنامج الدّولة (ESSP) التّي تمّ إنجازها بالشّراكة مع مختلف الوزارات التونسية. بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مخرجات العملية، بهدف الاستفادة من عمليات التقييم وسبل اسهامها في تطوير هذه البرامج.

هذا وكان للوزير محادثات مع الإطارات التّونسيّة العاملة داخل الصّندوق الدّولي للتّنمية الزّراعيّة، مثّلت فرصة لتبادل الآراء واستكشاف آفاق التّعاون مع المنظّمة ومناسبة دعا من خلالها السّيد الوزير الكفاءات التّونسيّة بالصّندوق للإسهام في الجهود الوطنيّة للتّنمية والعمل على استغلال الفرص للاستفادة المثلى من مشاريع الصّندوق واستقطاب التّمويلات التّي من شأنها تحقيق المنفعة للبلاد.

