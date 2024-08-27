بسبب توقعات بنزول أمطار غزيرة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا

أصدرت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، بلاغا تحذيريا لمتساكني المناطق الغربية للشمال والوسط، بسبب توقعات بنزول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة برياح وصواعق، أوصت فيه بالخصوص بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية.

كما دعتهم الى تجنب المجازفة بعبور الأودية بالامتناع عن عبورها مهما كانت الظروف، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة، والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر.

وأوصت المتساكنين كذلك بتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار بالتأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير والنجراف بفعل الرياح القوية، مثل الألواح الإعلانية واللافتات، لتجنب وقوع إصابات.

وأكدت على ضرورة تجنب لمس الأعمدة الكهربائية والحذر من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، لتجنب خطر الصعق الكهربائي ، الى تجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث قد تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة

كما أوصت الحماية المدنية المواطنين بتجنب السباحة بالشواطئ حيث أن الأمواج العاتية والتيارات البحرية قد تشكل خطرا كبيرا على سلامة المصطافين، لذا يفضل الابتعاد عن الشواطئ حتى استقرار الأحوال الجوية.

ودعتهم الى متابعة التطورات الجوية والبقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام، واتباع توصيات الجهات المختصة ، وفي حالة الطوارئ، يمكن الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.

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