بطاقة إيداع بالسجن في حقّ العياشي زمال

أعلنت الصفحة الرسمية للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال ظهر اليوم الجمعة، اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق العياشي زمال من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بحندوبة وإحالته على الدائرة الجناحية بجلسة يوم الأربعاء المقبل.

وكان المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قد أكد أنه تم ايقاف منوبه ليلة أمس الخميس مباشرة اثر خروجه من سجن ايقافه ، ثم اقتياده إلى مركز الامن بوادي مليز بولاية جندوبة لسماعه في شكاية تتعلق « بافتعال وثيقة تزكية ».

وأشار المسعودي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أنه تم سماع العياشي زمال في هذه الشكاية التي نفى علاقته بها، مشيرا إلى أنه قضى الليلة بحجرة الايقاف .

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