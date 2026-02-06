بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النّائب أحمد السعيداني

أعلن حسام الدين عطية محامي النائب بمجلس الشعب أحمد السعيداني اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت اليوم بطاقة إيداع بحق منوبه وذلك إثر عرضه عليها فور انقضاء مهلة الاحتفاظ المقدرة بـ 48 ساعة.

ويأتي القرار القضائي بعد سماع السعيداني بخصوص ملف التتبع المثار ضده، والذي استند إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والمتعلق بجريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

هذا وقد تم تعيين جلسة يوم 12 فيفري الجاري لمثوله أمام القضاء ومحاكمته .

