بطاقة ايداع بالسجن في حق بثينة بن يغلان وأحمد عبد الكافي

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي صباح اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث قد أصدر ليلة أمس الأربعاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال أحمد عبد الكافي بشبهات فساد مالي واداري في صندوق الأمانات والودائع.

كما تمّت احالة أشخاص آخرين بحالة تقديم، في اطار الأبحاث المتعلقة بالقضية ذاتها .

