بطاقة جلب قضائية في حق سنية الدهماني

أعلنت المحامية سنية الدهماني، في تصريحات إذاعية أنها حاليا « تحتمي بدار المحامي » اثر صدور بطاقة جلب في حقها صباح اليوم الجمعة 10 ماي 2024، عقب رفض مطلب تأجيل الاستماع اليها اليوم والذي قدّمه لسان الدفاع مطلب بعد استدعائها للمثول أمام التحقيق على خلفية تصريحها على قناة قرطاج+.

وأكدت سنية الدهماني بأن إحالتها جاءت بناء على المرسوم عدد 54 وتحديدا الفصل 24 منه.

وقد تحصّنت المحامية بمقر عمادة المحامين بباب بنات للاحتماء داخله.

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