بطاقة ذكية للاعاقة ومنصة رقمية خاصة بذوي الإعاقة قبل موفى 2024

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023 خلال ندوة صحفية بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت عن انطلاق برنامج « تحدي » الخاص بالتّمكين الاقتصادي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وبعث مخبر للاختراعات لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في مجال الادماج الاجتماعي الاقتصادي لفائدتهم وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نزار السالمي وعدد من المنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة ببرنامج « تحدي » وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أن العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس من أهم ركائز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي حيث ينص الفصل 54 من دستور 25 جويلية 2022 ما يلي « تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع » كما ينصّ الفصل 46 من الدستور ما يلي « العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه »، مذكرا بحرص سيادة رئيس الجمهورية على تشريك ذوي الاعاقة في القرار السياسي وضمان سماع صوتهم في جميع المجالات وتطبيق حقهم في الاسهام في عملية البناء الوطني.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي أنّ توفير فرص العمل تمثل أنسب الحلول للأشخاص ذوي الإعاقة لما يضمنه من استقلالية ومن شعور بالاعتماد على الذات وابراز القدرات والمواهب وفي هذا الإطار تم إطلاق برنامج « تحدي » حول التّمكين الاقتصادي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى تمويل مشاريع اقتصادية لفائدة هذه الفئة.

كما بيّن الوزير أن بعث مخبر للاختراعات لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في مجال الادماج الاجتماعي الاقتصادي سيساهم في مزيد الإحاطة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح أفكار مشاريع ناجحة لفائدتهم.

وتفاعل الوزير مع عدد من المنتفعين من المرحلة التحضيرية من برنامج « تحدي » حيث تم استعراض أهم مراحل نجاحاتهم وبحث سبل تطويرها.

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