بطاقتا إيداع بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي ونقابة الصحفيين تندد

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل « شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال » ، وفق ما ذكرته النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الأربعاء في بيان.

وأبرزت النقابة بأن القرار يأتي أياما قليلة قبل انتهاء محكومية الزغيدي في قضية تتعلق بتهم على منطوق المرسوم 54 تتعلق بأراء وتعليقات إعلامية تندرج في إطار ممارسة المهنة الصحفية.

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتوظيف القضاء لحلّ ملفات مجالها الفضاء العام بما في ذلك وسائل الإعلام، داعية القضاء والنيابة العمومية إلى التعقل والحكمة في التعامل مع مواضيع حساسة يمكن أن تزيد في تعكير المناخ العام وتقضي على الثقة بين الرأي العام ومؤسسات الدولة.

كما جددت نقابة الصحفيين مساندتها المطلقة لكافة الصحفيين الموقوفين أو الذين يقع تتبعهم قضائيا على خلفية أعمالهم الصحفية، داعية إلى إطلاق سراح مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب، وإنهاء مظلمة قاسية تتجاوز حجز حرية الصحفيين المعنيين إلى التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير والقضم المتواصل لهوامشها.

كما حددت النقابة تجندها التام وبكل الأساليب المشروعة والمدنية للدفاع عنهم حتى إطلاق سراحهم، مطالبة كل قوى الحرية بإسناد كل المطالبات بإنهاء سلب حريتهم وإلحاق الأذى بهم في كل العقوبات التكميلية والجماعية التي يتعرضون لها.

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