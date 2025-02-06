بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس (ربع النهائي): انس جابر تنهزم امام ايلينا ريباكينا 2-1

غادرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 33 عالميا منافسات بطولة أبوظبي للتنس من الدور ربع النهائي إثر هزيمتها مساء اليوم الخميس أمام الكازاخية ايلينا ريباكينا المصنفة 5 عالميا بنتيجة 2-1 تفاصيلها 6-2 و 4-6 و7-4.

وكانت جابر قد تأهلت إلى الدور ربع النهائي لبطولة أبوظبي الاماراتية المفتوحة للتنس من فئة 500 نقطة اثر فوزها امس الاربعاء على اليابانية واكانا سونوبي المصنفة 837 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-3) في الدور ثمن النهائي.

وكانت أنس جابر أزاحت في الدور السادس عشر يوم الثلاثاء اللاتفية ايلينا اوستابنكو المصنفة 35 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و7-5).

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