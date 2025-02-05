بطولة أبوظبي للتنس: أنس جابر تعبر إلى دور الثمانية

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 33 عالميا إلى الدور ربع النهائي لبطولة أبوظبي الإماراتية المفتوحة للتنس من فئة 500 نقطة اثر فوزها اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025 على اليابانية واكانا سونوبي المصنفة 837 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-3) في الدور ثمن النهائي
وكانت أنس جابر أزاحت في الدور السادس عشر أمس الثلاثاء اللاتفية ايلينا اوستابنكو المصنفة 35 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و7-5).
وستواجه انس جابر في دور الثمانية غدا الخميس الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالميا التي تأهلت على حساب الأمريكية كاتي فولينيتس المصنفة 68 عالميا بنتيجة 2-1 (2-6 و6-4 و6-4).
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