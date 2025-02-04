بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس (الدور 1/16): أنس جابر تفوز على اوستابنكو وتتأهل إلى الدور القادم

فازت اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة 33 عالميا مساء اليوم الثلاثاء على اللاعبة اللاتفية ايلينا اوستابنكو المصنفة 35 عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 7-6 و 7-5 ضمن الدور السادس عشر لبطولة ابوظبي المفتوحة للتنس .
وستواجه انس جابر في الدور ثمن النهائي اليابانية واكانا سونوبي المصنفة 837 عالميا غدا الاربعاء.
وكانت اللاعبة اليابانية تغلبت في الدور السادس عشر على الصينية يو يوان (6-4 و6-3).
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