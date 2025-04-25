بطولة أفريقيا للجيدو للأكابر والكبريات – الذهب لأميمة البديوي والفضة لعلاء الدين بن شلبي

توجت التونسية أميمة البديوي بالميدالية الذهبية لوزن اقل من 48 كلغ بفوزها في الدور النهائي اليوم الجمعة على الجزائرية هوارية قدور ضمن منافسات اليوم الاول للبطولة الإفريقية للأكابر والكبريات للجيدو المقامة من 25 إلى 27 أفريل الجاري في العاصمة الايفوارية ابيدجان.

ومن جهته، أحرز علاء الدين بن شلبي الميدالية الفضية لوزن تحت 73 كلغ اثر خسارته في الدور النهائي امام المغربي حسن دوكالي.

واكتفى فرج الذويبي بالميدالية البرونزية لوزن تحت 60 كلغ على غرار شيماء السيداوي في وزن اقل من 52 كلغ.

ويشارك الجيدو التونسي في هذه البطولة الافريقية بالعناصر التالية :

فئة الكبريات :

أميمة البديوي (وزن -48 كغ) شيماء السيداوي ورحمة الطيبي (وزن -52 كغ) مريم جمور (وزن -57 كغ) أنس الرمضاني (وزن -63 كغ) وداد الراجحي (وزن -70 كغ) أريج عقاب (وزن -78 كغ) سارة المزوغي

وسوار الذوادي (وزن +78 كغ)

فئة الاكابر :

فرج الذويبي (وزن -60 كغ) علاء الدين بن شلبي وإيهاب سليماني (وزن -73 كغ) ريان الماجري (وزن -81 كغ) عبد العزيز بن عمار وياسين قريشي (وزن -90 كغ) قصي بن غرس (وزن -100 كغ) وهيب حديويش (وزن +100 كغ).

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