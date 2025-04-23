بطولة إفريقيا لرفع الأثقال (جزر الموريس 2025) : تونس تحرز 9 ميداليات منها 3 ذهبية

أحرزت النخبة التونسية المشاركة في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال التي انطلقت اليوم الأربعاء بجزر الموريس، تسع ميداليات (3 ذهبية و3 فضية و3 برونزية).

وجاء المعدن النفيس بواسطة الرباعة ميساء الخضراوي في منافسات الخطف والنتر والمجموع لوزن 45 كلغ، فيما عادت الميداليات الفضية الى الرباعة نور الخلفاوي في وزن 49 كلغ.

ومن جهتها، اكتفت تسنيم بن وادة بثلاث برونزيات في وزن 49 كلغ.

وتتواصل المنافسات بعد ظهر اليوم بمشاركة كل من الرباعين وسيم السعيداني وأمان الله البريني (وزن 55 كلغ) وأمين بوحجبة (وزن 61 كلغ).

وللتذكير، تشارك تونس في هذه البطولة القارية التي تتواصل الى غاية 28 افريل الجاري، ب16 رباعا ورباعة (7 رجال و9 سيدات) وهم وسيم السعيداني (وزن 55 كلغ ) وأمان الله البريني (وزن 55 كلغ) ومحمد أمين بوحجبة (وزن 61 كلغ) وأيوب سالم (وزن 67 كلغ) وكارم بن هنية (وزن 73 كلغ) وأيمن باشا (وزن 109 كلغ) وعز الدين معيك (وزن 109 كلغ) في صنف الاكابر وميساء خضراوي (وزن 45 كلغ) وتسنيم بن وادة (وزن 49 كلغ) ونور الخلفاوي (وزن 49 كلغ) وآية العوادي (وزن 55 كلغ) وغفران بالخير (وزن 55 كلغ) وإسراء البجاوي (وزن 59 كلغ) وشيماء الرحموني (وزن 64 كلغ) وجواهر القاسمي (وزن 71 كلغ) وزينب الناوي (وزن 87 كلغ) في الكبريات.

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