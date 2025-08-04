بطولة إفريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات

اختتم المنتخب التونسي مشاركته في بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة التي اقيمت بنيجيريا من 27 جويلية الفارط إلى 3 أوت الجاري بحصد 8 ميداليات (1 ذهبية و4 فضية و 3 برونزية).

و جاءت الذهبية الوحيدة في منافسات الزوجي المختلط دون 15 سنة عبر الثنائي أمير الصيد و آلاء السعيدي.

و أحرز المنتخب التونسي الميداليات الفضية الاربع في منافسات الفردي فتيان دون 19 سنة عبر وسيم الصيد والزوجي فتيان دون 19 سنة بواسطة الثنائي وسيم الصيد ومحمد أمين الخلوفي و الفرق فتيان دون 19 سنة عن طريق الثلاثي وسيم الصيد و محمد أمين الخلوفي و يوسف العبدلي و الفرق فتيات دون 15 سنة بإمضاء الثلاثي آلاء السعيدي و مريم الابراهيمي و نور الابراهيمي.

في حين آلت الميداليات البرونزية للنخبة التونسية في مسابقة الفردي فتيات دون 15 سنة لكل من آلاء السعيدي و مريم الابراهيمي، اللتين تحصلتا على ميدالية من المعدن ذاته في مسابقة الزوجي فتيات دون 15.

و شهدت الدورة تتويج اللاعبة مريم الابراهيمي بجائزة أفضل لاعبة واعدة في البطولة.

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