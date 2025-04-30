بطولة إفريقيا للمصارعة – اليوم الأول: تونس تحصد 9 ميداليات منها ذهبيتان

أحرز المنتخب التونسي للأصاغر والصغريات 9 ميداليات في منافسات اليوم الأول للبطولة الافريقية للمصارعة التي تقام بالدار البيضاء المغربية من 29 أفريل إلى 4 ماي منها ذهبيتان وفضية و5 برونزيات.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان بواسطة كل من محمد ريان الصالحي (45 كلغ) وامنة الهمامي الهمامي (49 كلغ)، فيما عادت الميدالية الفضية الى محمد ربيع بن صالح (وزن 48 كلغ).

أما الميداليات البرونزية الخمس فقد كانت من نصيب كل من عزيز العرفاوي (51 كلغ) وامان الله الجندوبي (65 كلغ) ومصطفى البطنيني (55 كلغ) ومحمد بن حامد (60 كلغ) ومحمد امين الفرشيشي (80 كلغ) وملاك بوزياني (73 كلغ).

وتحصل المنتخب التونسي للأصاغر للمصارعة الرومانية على المرتبة الثالثة.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تشارك في هذه البطولة القارية ب26 مصارعا ومصارعا في أصناف الأكابر والكبريات والأواسط والوسطيات والأصاغر والصغريات.

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