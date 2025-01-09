بطولة استراليا المفتوحة للتنس: عزيز دوقاز يكسب رهان بلوغ الجدول الرئيسي بفوزه على الكرواتي بورنا غوجو

حقّق لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 230 عالميا إنجازا لافتا بتأهله إلى الجدول الرئيسي لبطولة استراليا المفتوحة (أولى الدورات الأربع الكبرى، غراند سلام)، إثر فوزه صباح اليوم الخميس 9 جانفي 2025 على الكرواتي بورنا غوجو المصنف 446 عالميا بنتيجة 2-1 (6-4 و3-6 و6-1) في مباراة الدور النهائي لجدول التصفيات التمهيدي.

وكان دوقاز أزاح في طريقه إلى بلوغ الجدول الرئيسي اللبناني بنجامين حسن المصنف 222 عالميا بنتيجة 2-1 (3-6 و7-6 و6-4) والهولندي جيسبير دي يونغ المصنف 111 عالميا بنتيجة 2-1 (6-7 و6-1 و7-6).

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها عزيز دوقاز في الصعود إلى الجدول الرئيسي لإحدى البطولات الأربع الكبرى.

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