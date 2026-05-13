بطولة افريقيا لرفع الأثقال: الرباعة التونسية ميساء الخضراوي تحرز فضيتين وبرونزية

أحرزت الرباعة التونسية ميساء الخضرواي (وزن 48 كلغ) ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة في اليوم الأول من منافسات بطولة افريقيا لرفع الأثقال الجارية حاليا بمدينة الإسماعيلية المصرية.

وجاءت الميداليتان الفضيتان في النتر برفعها 78 كلغ وفي المجموع (137 كلغ) اما البرونزية فتحققت في الخطف برفعها 59 كلغ.

يذكر أنّ المنتخب التونسي لرفع الأثقال (أكابر وكبريات) مكوّن من 5 رباعين هم أمان الله البريني (60 كغ)، ادريس الورثي (60 كغ)، أمين بوحجبة (65 كغ)، أيوب سالم (79 كغ)، أيمن باشا (+110 كغ ) و7 رباعات هن ميساء الخضراوي (48 كغ)، تسنيم بن وادة (53 كغ)، آية العوادي (58 كغ)، اسراء البجاوي (58 كغ)، شيماء الرحموني (63 كغ)، جواهر القاسمي (69 كغ)، أية حسني (77 كغ)، زينب الناوي (86 كغ).

