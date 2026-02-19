بطولة افريقيا للمبارزة للشبان – 4 ميداليات جديدة للمشاركة التونسية في صنف الصغريات

ظفر المنتخب التونسي للمبارزة للصغريات تحت 17 عاما ب4 ميداليات (2 فضية و2 برونزية) أمس الاربعاء في البطولة الإفريقية للشبان (ذكورا وإناثا) المقامة بالسنغال.

وجاءت الميدالية الفضية الاولى عن طريق فرح بن يحمد في سلاح الفلوري بعد خسارتها في الدور النهائي أمام المصرية فاطمة عصام 6-10 في حين آلت الميدالية الفضية الثانية لياسمين الرزقي في سلاح السابر اثر هزيمتها في الدور النهائي أمام المصرية خديجة أبو علام 7-15.

وفي المقابل، تحصلت سليمة للا زينة الغربي على الميدالية البرونزية في سلاح الفلوري بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام المصرية فاطمة عصام 3-13 على غرار سلمى الأخوة التي أحرزت الميدالية البرونزية في سلاح السابر عقب هزيمتها في المربع الذهبي أمام ياسمين الرزقي 4-15.

وكانت العناصر الوطنية للأواسط والوسطيات تحت 20 عاما قد توجت قبل ذلك ب3 ميداليات في سلاح الفلوري (ذهبية عبر نوران بشير وفضية عن طريق محمد ادريس فنيش وبرونزية بواسطة نور الإسلام مشارك).

وتشارك تونس في هذه البطولة الافريقية التي تتواصل الى غاية 21 فيفري الجاري ب18 لاعبا ولاعبة في مسابقات الفردي والفرق في كافة الأسلحة (سابر وايبي وفلوري).

