بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الأواسط والوسطيات

أضافت العناصر الوطنية إلى رصيدها ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات الأواسط والوسطيات لبطولة إفريقيا للمصارعة التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية إلى غاية 4 ماي الجاري.

وجاء المعدن النفيس بواسطة المصارعين بلال حفظ الله (وزن 87 كلغ) في المصارعة الرومانية، وشهد الجلجلي (وزن 57 كلغ) في المصارعة النسائية.

وكانت تونس اختتمت مسابقة صنفي الأصاغر والصغريات ضمن فعاليات البطولة القارية برصيد 15 ميدالية (3 ذهبيات و3 فضيات 9 برونزيات).

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