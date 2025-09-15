بطولة العالم لألعاب القوى: التونسية مروى بوزياني تتأهل إلى نهائي سباق 3 الاف متر موانع

تأهلت العداءة التونسية مروى بوزياني إلى الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد حلولها في المرتبة الثانية في تصفيات المجموعة الثانية بتوقيت 9:15.68 دق.

ومن المنتظر أن يُقام الدور النهائي خلال الفترة المسائية يوم الأربعاء 17 سبتمبر انطلاقا من الساعة 13:57 بتوقيت تونس.

