بطولة العالم لبارا ألعاب القوى – التونسي ياسين الغربي يُتوج بذهبية سباق 400م على الكراسي

توج التونسي ياسين الغربي بالميدالية الذهبية لسباق 400م على الكراسي (فئة تي 54) صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة العالم لبارا العاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقطع الغربي مسافة السباق في زمن قدره 44ث و96 جزء بالمائة محققا رقما قياسيا عالميا جديدا. وعادت الميدالية الفضية للتايلاندي اثيوات باينغ نيوا (45ث و29 جزء بالمائة) في حين الت الميدالية البرونزية الى الصيني داي يونكيانغ (45ث و44 جزء بالمائة).

وهي الميدالية الذهبية الاولى لتونس في هذه البطولة العالمية والثانية في المجموع بعد حصول روعة التليلي على برونزية دفع الجلة (فئة اف 41).

وتخوض اليوم الثلاثاء ايضا مروى البراهمي نهائي منافسات رمي الصولجان (فئة اف 32) على الساعة 12:30 بتوقيت تونس.

