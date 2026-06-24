بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية (كراوتيا 2026): المنتخب التونسي ينهزم امام الدنمارك 2-صفر

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية اليوم الأربعاء أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 28-20 و 27-16 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية التي تحتضنها كرواتيا وتتواصل إلى غاية 28 جوان الجاري.

وكان المنتخب التونسي قد فاز مساء أمس على منتخب بورتوريكو بشوطين دون رد تفاصيلها 24-16 و 18-16، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

واستهل المنتخب التونسي مشواره صباح أمس الثلاثاء بخسارة أمام نظيره المجري بنتيجة 2-صفر (25-22 و23-22).

وكان أبناء المدرب محمد الطبوبي قد ضمنوا التأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم، بعد فوزهم على منتخب بورتوريكو .

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