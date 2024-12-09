بطولة العالم للسباحة: أحمد الجوادي وبلحسن بن ميلاد ورامي الرحموني يحملون آمال السباحة التونسية

تشارك تونس في بطولة العالم للسباحة (مسبح 25م) التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابيست من 10 الى 15 ديسمبر الجاري ممثلة بالثلاثي بلحسن بن ميلاد واحمد الجوادي ورامي الرحموني.

وستكون ضربة البداية غدا الثلاثاء مع بلحسن بن ميلاد في سباق 200م 4 سباحات واحمد الجوادي في سباق 1500م سباحة حرة.

ويعود احمد الجوادي للمنافسة يوم 12 ديسمبر بخوضه سباق 400م سباحة حرة في حين يشتمل برنامج يوم 14 ديسمبر مشاركة الثنائي رامي الرحموني واحمد الجوادي في سباق 800م سباحة حرة.

ويسدل الستار على المشاركة التونسية يوم 15 ديسمبر بخوض رامي الرحموني سباق 200م سباحة حرة وبلحسن بن ميلاد سباق 400م 4 سباحات.

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