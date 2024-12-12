بطولة العالم للسباحة (حوض 25م): التونسي أحمد الجوادي يكتفي بالمركز السابع

اكتفى السباح التونسي احمدى الجوادي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بالمركز السابع في منافسات سباق 400 متر سباحة حرة ضمن بطولة العالم للسباحة (حوض 25م) التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابيست الى غاية 15 ديسمبر الجاري.

وقطع الجوادي المسافة في توقيت قدره 3 دق و 39 ث و 32 جزء بالمائة.

وعادت الميدالية الذهبية للاسترالي ايليجاه وينيغتون بتوقيت قدره 3دق و35ث و89 جزء بالمائة و حل السباح الامريكي كارسون فوستر بالمركز الثاني بتوقيت قدره 3 دق و 36 ث و 31 جزاء بالمائة وهو نفس التوقيت الذي حصل عليه مواطنه كيران سميث.

وكان السباح التونسي احمد الجوادي قد توج مساء الثلاثاء الماضي بالميدالية الذهبية لسباق 1500م سباحة حرة ضمن بطولة العالم للسباحة (حوض 25م) وذلك بعد ان قطع المسافة في 14د و16ث و40 بالمائة.

ويخوض احمد الجوادي يوم السبت القادم منافسات سباق 800 متر سباحة حرة بمعية زميله رامي الرحموني