بطولة العالم للسباحة (مسبح 25 م): أحمد الجوادي يحرز برونزية سباق 800 م سباحة حرة

فاز البطل العالمي أحمد الجوادي، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر سباحة حرة، برقم قياسي إفريقي جديد، بعد حلوله في المركز الثاني في نهائي المجموعة السريعة بتوقيت 7:31.93دق ، خلال منافسات الفترة المسائية لليوم الرابع لبطولة العالم للسباحة مسبح 25 مترا، المقامة في العاصمة المجرية بودابست.

وتُعتبر هذه الميدالية الثانية خلال هذه البطولة العالمية للسباحة، للسباح التونسي أحمد الجوادي بعد فوزه بذهبية سباق 1500 متر سباحة حرة.

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