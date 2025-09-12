بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالانتصار على الفيليبين 0-3

اخر تحديث : 12/09/2025
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالانتصار على الفيليبين 0-3

استهل المنتخب التونسي مشاركته في بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تقام بالفليبين من 12 الى 28 سبتمبر الجاري، بالانتصار على منتخب البلد المضيف بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23) خلال المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الأولى.
وفي المجموعة ذاتها يلتقي المنتخبان الإيراني والمصري بعد غدٍ الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت تونس .


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق