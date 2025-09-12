بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالانتصار على الفيليبين 0-3

اقرأ المزيد ...

بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يخسر أمام نظيره البولوني خسر اليوم الثلاثاء، المنتخب التونسي للكرة الطائرة مباراته الافتتاحية في بطولة العالم للكرة الط ...

بطولة العالم للكرة الطائرة: ثامن هزيمة للمنتخب التونسي خسر اليوم الجمعة، المنتخب التونسي للكرة الطائرة ثامن مباراة على التوالي في بطولة العالم للكرة ...

بطولة العالم للكرة الطائرة: الهزيمة الحادية عشر لتونس خسر اليوم الاربعاء، المنتخب التونسي للكرة الطائرة مباراته الأخيرة في بطولة العالم المقامة في ا ...

بطولة العالم للكرة الطائرة: تونس تخسر مباراتها الخامسة على التوالي خسر اليوم الأحد، المنتخب التونسي مباراته الخامسة في بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في اليا ...