بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالانتصار على الفيليبين 0-3

استهل المنتخب التونسي مشاركته في بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تقام بالفليبين من 12 الى 28 سبتمبر الجاري، بالانتصار على منتخب البلد المضيف بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23) خلال المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الأولى.
وفي المجموعة ذاتها يلتقي المنتخبان الإيراني والمصري بعد غدٍ الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت تونس .
كلمات البحث :الفليبين;المنتخب التونسي;بطولة العالم للكرة الطائرة
