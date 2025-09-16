بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الايراني 1-3

انهزم المنتخب التونسي امام نظيره الايراني بنتيجة 1-3 (تفاصيلها 23-25 و25-20 و25-22 و25-16) في المباراة التي دارت صباح اليوم الثلاثاء في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تُقام بالفلبيين من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب التونسي قد فاز في المباراة الأولى أمام منتخب الفلبين (البلد المضيف) بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23) .

وستختتم العناصر الوطنية منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب مصر بعد غدٍ الخميس 18 سبتمبر بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا.

كلمات البحث :المنتخب الإيراني;المنتخب التونسي;بطولة العالم للكرة الطائرة