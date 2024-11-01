بطولة العالم للملاكمة للشبان: التونسيتان اسلام النداري وملكة الخليفي تحرزان الميدالية البرونزية

أحرزت الملاكمتان التونسيتان اسلام النداري وملكة الخليفي الميدالية البرونزية ضمن بطولة العالم للملاكمة للشبان المقامة حاليا بمدينة بودفا في مونتنيغرو.

في وزن تحت 70 كلغ، خسرت إسلام النداري في الدور نصف النهائي امام التركية يونجا يلماز بالنقاط (1-4). وكانت اسلام النداري تغلبت في الدور ربع النهائي على المغربية نعيمة بوسلام بايقاف النزال.

اما في وزن اقل من 60 كلغ، فقد انهزمت ملكة الخليفي في الدور قبل النهائي امام الكورية الشمالية سوون سو بالنقاط (صفر-5). وكانت ملكة الخليفي تغلبت في الدور ربع النهائي على الروسية مولشانوفا صوفيا بالنقاط (3-2).

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