بطولة المنامة للتنس: تأهل عزيز دوقاز إلى الدور ثمن النهائي

اخر تحديث : 11/02/2025
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

عزيز دوقاز

تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 223 عالميا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة المنامة ذات الـ 125 نقطة، المصنفة ضمن دورات التحدي، إثر فوزه على البريطاني شارلز برووم بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7 – 5 و 3 – 6 و 7 – 6.

وسيلاقي عزيز دوقاز في الدور ثمن النهائي المجري مارتون فوسوفيتش المصنف 97 عالميا والمصنف الأول في الجدول الرئيسي والذي بلغ ذات الدور بفوزه على الكولومبي نيكولاس ميخيا المصنف 214 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 – 1 و 6 – 1 .


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