بطولة انديان ويلز: أنس جابر تنهزم في الدور الثاني

اخر تحديث : 08/03/2025
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

خرجت لاعبة التنس التونسية أنس جابرالمصنفة 32 عالميا من الدور الثاني لبطولة انديان ويلز للماسترز ذات 1000 نقطة بعد خسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 46 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و1-6).

وكانت أنس جابر ودَّعت أيضا مسابقة الزوجي منذ الدور السادس عشر، إثر هزيمتها رفقة زميلتها الألمانية جول نيمير أمام الثنائي المتكون من المجرية تيميا بابوس والامريكية نيكول ميليشار مارتينيز بنتيجة 1-2 (1-6 و7-6 و4-10).


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