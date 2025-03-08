بطولة انديان ويلز: أنس جابر تنهزم في الدور الثاني

خرجت لاعبة التنس التونسية أنس جابرالمصنفة 32 عالميا من الدور الثاني لبطولة انديان ويلز للماسترز ذات 1000 نقطة بعد خسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 46 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و1-6).

وكانت أنس جابر ودَّعت أيضا مسابقة الزوجي منذ الدور السادس عشر، إثر هزيمتها رفقة زميلتها الألمانية جول نيمير أمام الثنائي المتكون من المجرية تيميا بابوس والامريكية نيكول ميليشار مارتينيز بنتيجة 1-2 (1-6 و7-6 و4-10).

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