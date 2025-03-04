بطولة انديان ويلز: أنس جابر معفاة من خوض الدور الأول

أعفيت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من خوض الدور الأول لبطولة انديان ويلز الامريكية للماسترز ذات الـ1000 نقطة التي ستقام من 6 الى 17 مارس الجاري.

وستلاقي أنس جابر في الدور الثاني الفائزة من مباراة الصينية يو أن يو المصنفة 68 عالميا والأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 46 عالميا. يذكر أنّ أفضل نتيجة حققتها أنس جابر المصنفة 32 عالميا خلال مشاركتها في بطولة انديان ويلز كان بلوغها الدور نصف النهائي في نسخة 2021 والتي توّجت بها لاحقا الاسبانية باولا بادوسا.

كلمات البحث :أنس جابر;نديان ويلز