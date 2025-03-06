بطولة انديان ويلز للتنس: أنس جابر تلاقي في الدور الثاني الأوكرانية دايانا ياستريمسكا

تواجه لاعبة التنس التونسية أنس جابرالمصنفة 32 عالميا في الدور الثاني لبطولة انديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 46 عالميا.

وتأهلت ياستريمسكا بعد تغلبها في الدور الأول على الصينية يو أن يو المصنفة 68 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-4) اليوم الخميس في حين كانت انس جابر معفاة من خوض الدور الاول.

يذكر أنّ أفضل نتيجة حققتها أنس جابر خلال مشاركتها في بطولة انديان ويلز كان بلوغها الدور نصف النهائي في نسخة 2021.

وتجدر الاشارة ايضا الى ان انس جابر تستهل اليوم الخميس مشاركتها ضمن منافسات الزوجي لنفس البطولة الى جانب الالمانية جول نيمير بمواجهة الثنائي المتكون من المجرية تيميا بابوس والامريكية نيكول ميليشار مارتينيز.

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