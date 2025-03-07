بطولة انديان ويلز للتنس – أنس جابر تودع مسابقة الزوجي وتستهل اليوم منافسات الفردي



ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 32 عالميا مسابقة الزوجي لبطولة انديان ويلز الامريكية منذ الدور السادس عشر بعد خسارتها رفقة زميلتها الالمانية جول نيمير امام الثنائي المتكون من المجرية تيميا بابوس والامريكية نيكول ميليشار مارتينيز.

ومن المنتظر أن تستهلّ البطلة التونسية اليوم مشوارها ببطولة انديان ويلز الأمريكية للسيدات ذات الـ (1000 نقطة) بخوض مواجهة الدور الثاني ضد اللاعبة الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 46 عالميا بداية من الساعة 21.15.

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