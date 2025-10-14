بطولة اولبيا الايطالية للتنس: معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور الأول

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 145 عالميا من الدور الاول لبطولة اولبيا الايطالية اثر خسارته امام الليتواني ايداس بوتفيلاس المصنف 291 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و2-6) مساء الاثنين.

وتصنف بطولة اولبيا من بين بطولات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 181.250 ألف يورو.

يُذكر أن معز الشرقي تُوّج خلال السنة الجارية بدورة التحدي هيرسونيسوس باليونان ودورة التحدي بورتو بالبرتغال بالإضافة إلى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.

كلمات البحث :بطولة اولبيا الايطالية للتنس;معز الشرقي