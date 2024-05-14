بطولة تونس المفتوحة للتنس: التونسي عزيز دوغاز الى ثمن النهائي

ضمن لاعب التنس التونسي عزيز دوغاز مساء اليوم الثلاثاء تأهله للدور ثمن النهائي من بطولة تونس المفتوحة ذات (75 نقطة)، بفوزه على الفرنسي ماكسيم جانفييه المصنف 217 عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 7-6 و6-4.

وسيواجه دوغاز المصنف 227 عالميا في الدور المقبل اللاعب الفرنسي فالنتين روير المصنف (230) عالميا والذي بلغ ثمن النهائي بالفوز في الدور الأول على الهولندي يسبر دي يونج (135) 6-3 و5-7 و6-4.

ومن جهة اخرى انهزم اللاعب التونسي الآخر عزيز الواقع (742) عالميا امام البريطاني أوليفر كروفورد (195) عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 3-6 و2-6.

و تقام النسخة الثامنة عشرة لبطولة تونس المفتوحة، البالغة قيمة جوائزها 82 ألف دولار، في الفترة من 13 إلى 18 ماي على الملاعب الترابية لنادي التنس بتونس.

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