بطولة تيونفيل الفرنسية للتنس: عزيز دوقاز يتأهل إلى الدور ربع النهائي

تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 210 عالميا إلى الدور ربع النهائي لبطولة تيونفيل الفرنسية اثر فوزه مساء الأربعاء، على الفرنسي طوم باريس المصنف 455 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-4).

وكان دوقاز ازاح في الدور السادس عشر الياباني يوتا شيميزو المصنف 197 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-3).

وسيلاقي عزيز دوقاز في دور الثمانية المتأهل من المواجهة التي ستجمع غدا الخميس بين الكرواتي بورنا كوريتش المصنف 120 عالميا والفنلندي ايميل روسوفوري المصنف 221 عالميا.

وتقام بطولة تيونفيل الفرنسية للتنس داخل القاعة وهي مصنفة من بين دورات التحدي بمجموع جوائز مالية قدرها 250ر91 الف يورو.

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