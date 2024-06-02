بطولة رولان غاروس للتنس: أنس جابر تطيح بالدنماركية كلارا تاوسن وتصعد الى ربع النهائي

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 72 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-4) في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد لحساب الدور الرابع.

وستلاقي انس جابر (29 عاما) في مباراة الدور ربع النهائي المقررة يوم الثلاثاء المقبل الامريكية كوكو غوف (20 عاما) المصنفة ثالثة عالميا التي كانت ازاحت من جهتها الايطالية ايليزابيتا كوتشاريتو المصنفة 51 عالميا بالفوز عليها بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-2).

وسبق لانس جابر ان واجهت كوكو غوف في ست مباريات فازت في مناسبتين في حين خسرت اربع مرات.

وكانت انس جابر تغلبت في الدور الثالث على الكندية ليلى فيرنانديز المصنفة 34 عالميا بنتيجة 2-صفر وفي الدور الثاني على الكولمبية كاميليا أوزوريو المصنفة 77 عالميا بنتيجة 2-1 وفي الدور الاول على الامريكية ساشيا فيكيري المصنفة 124 عالميا بنتيجة 2-صفر.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تبلغ فيها انس جابر الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس.

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