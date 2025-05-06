بطولة روما للتنس للماسترز – أنس جابر تستهل مشوارها بملاقاة المتاهلة من التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو

تشارك لاعبة التنس التونسية انس جابر في بطولة روما المفتوحة للماسترز ذات 1000 نقطة التي تقام من 6 الى 18 ماي الجاري على ملاعب ذات ارضية ترابية.

وستكون انس جابر التي تراجعت في التصنيف العالمي الاخير للاعبات التنس المحترفات الصادر امس الاثنين الى المركز 36 عالميا معفاة من خوض الدور الاول بالجدول الرئيسي على ان تلاقي في الدور الثاني الفائزة من المواجهة التي ستجمع اليوم الثلاثاء بين التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 830 عالميا والرومانية ايلينا كاميليا بيغو المصنفة 83 عالميا.

وسبق لانس جابر ان بلغت الدور النهائي لبطولة روما المفتوحة سنة 2022 عندما خسرت اللقب امام البولونية ايغا شفيونتيك.

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