بطولة قطر المفتوحة: أنس جابر تواجه اليوم اللاتفية أوستابينكو في الدور ربع النهائي

اخر تحديث : 13/02/2025
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

تلاقي لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 35 عالميا اليوم الخميس 13 فيفري 2025، اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو (37 عالميا) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة قطر المفتوحة للتنس (فئة 1000 نقطة) وذلك انطلاقا من الساعة 16:30 بتوقيت تونس.
وكانت جابر قد فازت في الدور الأول على الأمريكية ماكارتني كيسلر 2-صفر (2/6 و0/6) وفي الدور الثاني على الصينية تشينوين تشينغ 2-صفر (4/6 و2/6) ثم أزاحت في ثمن النهائي الأمريكية صوفيا كينن 2-صفر (3/6 و4/6).


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