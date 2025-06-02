بطولة ليل روك: عزيز دوقاز يتوج رفقة الفرنسي أنطوان إيسكوفيي بلقب مسابقة الزوجي

توج التونسي عزيز دوقاز رفقة الفرنسي أنطوان إيسكوفيي بلقب مسابقة الزوجي لبطولة ليتل روك الامريكية للتنس المصنفة ضمن دورات التحدي بعد الفوز في الدور النهائي سهرة الأحد على الاكواتوري اندريس اندراد والكولومبي نيكولاس ميجيا بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-3).

وكان دوقاز وايسكوفيي ازاحا على طريق اللقب الثنائي الهندي كالياندا بوناشا وجيفان نيدونشيزهيان في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-صفر والاسترالي بلاك بايلدون والامريكي ريز ستالدير في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 والثنائي الكندي الفين نيكولا تودوريكا وليام دراكسل في الدور ثمن النهائي بالغياب.

يذكر ان عزيز دوقاز ودع منافسات الفردي لبطولة ليتل روك منذ الدور الاول بعد هزيمته امام الامريكي ستيفان كوزلوف المصنف 375 بنتيجة 1-2 (7-5 و3-6 و2-6).

كلمات البحث :بطولة ليل روك;عزيز دوقاز